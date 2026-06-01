L’été au chapeau Sieste sonore à l’écluse Pontarion
L’été au chapeau Sieste sonore à l’écluse Pontarion dimanche 28 juin 2026.
Pontarion
L’été au chapeau Sieste sonore
à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 16:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Sieste sonore
En partenariat avec Epicentre, dans le cadre de leurs Solstices sonores.
Grand.es militant.es de la sieste ou super-actif.ves, les Siestes Sonores sont faites pour vous ! Qui n’a pas besoin d’un temps de pause loin de l’agitation du monde extérieur d’une bulle à soi au milieu des autres ?
Chacun.e peut venir à la sieste pour plonger les yeux mi-clos dans un demi-sommeil. Composées ou improvisées en direct par des musicien.nes d’Epicentre, les créations sonores vous proposent toute une palette d’univers et de sensations.
En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .
à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com
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English : L’été au chapeau Sieste sonore
L’événement L’été au chapeau Sieste sonore Pontarion a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest
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