L’été au chapeau Sieste sonore à l’écluse Pontarion

Pontarion

L’été au chapeau Sieste sonore

à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 16:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Sieste sonore

En partenariat avec Epicentre, dans le cadre de leurs Solstices sonores.

Grand.es militant.es de la sieste ou super-actif.ves, les Siestes Sonores sont faites pour vous ! Qui n’a pas besoin d’un temps de pause loin de l’agitation du monde extérieur d’une bulle à soi au milieu des autres ?

Chacun.e peut venir à la sieste pour plonger les yeux mi-clos dans un demi-sommeil. Composées ou improvisées en direct par des musicien.nes d’Epicentre, les créations sonores vous proposent toute une palette d’univers et de sensations.

En cas d’intempéries, tous les évènements se déroulent à la salle polyvalente de Pontarion. .

à l’écluse Espace pêche et Nature Pontarion 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 87 09 15 laboutiquedesidees.coordination@gmail.com

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English : L’été au chapeau Sieste sonore

L’événement L’été au chapeau Sieste sonore Pontarion a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Creuse Sud Ouest