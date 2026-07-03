L’été des petits futés Théâtre Darius Milhaud Paris
lundi 6 juillet 2026 · Théâtre Darius Milhaud · Paris
Informations pratiques
Passez un été au théâtre et faites le plein de surprises avec divers spectacles. Au programme : humour, magie, contes…Soyez toujours aux premières loges !
Découvrez la programmation.
Le théâtre Darius Milhaud dans le 19e arrondissement de Paris, accueille chaque été un festival de théâtre pour enfants. Cette année, L’été des p’tits futés revient du 6 juillet au 31 aout 2026 avec une riche programmation de spectacles.
Du lundi 06 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris
https://www.etedesptitsfutes.com/
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