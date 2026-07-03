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L’été des petits futés Théâtre Darius Milhaud Paris

lundi 6 juillet 2026 · Théâtre Darius Milhaud · Paris

L’été des petits futés Théâtre Darius Milhaud Paris

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 1 septembre 2026
Lieu
Théâtre Darius Milhaud
Adresse
80 allée Darius Milhaud
Ville
75019 Paris
Département
Paris

Passez un été au théâtre et faites le plein de surprises avec divers spectacles. Au programme : humour, magie, contes…Soyez toujours aux premières loges !

Découvrez la programmation.

Le théâtre Darius Milhaud dans le 19e arrondissement de Paris, accueille chaque été un festival de théâtre pour enfants. Cette année, L’été des p’tits futés revient du 6 juillet au 31 aout 2026 avec une riche programmation de spectacles.
Du lundi 06 juillet 2026 au lundi 31 août 2026 :
payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-09-01T01:59:59+02:00
Date(s) :

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud  75019 Paris
https://www.etedesptitsfutes.com/


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