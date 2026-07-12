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AGENDA · Avallon

L’été en bas de chez vous Quartier de la Morlande Avallon

mercredi 15 juillet 2026 · Quartier de la Morlande · Avallon

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Quartier de la Morlande
Adresse
Avenue de la République
Ville
89200 Avallon
Département
Yonne
Tarif
Gratuit Gratuit

Avallon

L’été en bas de chez vous

Quartier de la Morlande Avenue de la République Avallon Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-07-30

Animations gratuites au pied des immeubles et au milieu de vos pavillons, proposées par la Maison des Part’Âges, l’Espace Séniors et le service jeunesse de la CCAVM. Animations pour tous, jeux de plein air et jeux de société. Goûter offerts. Les gâteaux faits maison sont les bienvenus.   .

Quartier de la Morlande Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 01 90 

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English : L’été en bas de chez vous

L’événement L’été en bas de chez vous Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay

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