L’été en bas de chez vous Quartier de la Morlande Avallon
mercredi 15 juillet 2026 · Quartier de la Morlande · Avallon
Informations pratiques
Avallon
L’été en bas de chez vous
Quartier de la Morlande Avenue de la République Avallon Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-30
Animations gratuites au pied des immeubles et au milieu de vos pavillons, proposées par la Maison des Part’Âges, l’Espace Séniors et le service jeunesse de la CCAVM. Animations pour tous, jeux de plein air et jeux de société. Goûter offerts. Les gâteaux faits maison sont les bienvenus. .
Quartier de la Morlande Avenue de la République Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 42 01 90
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English : L’été en bas de chez vous
L’événement L’été en bas de chez vous Avallon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Grand Vézelay
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