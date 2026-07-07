L’été en illustrations : découvrez l’univers de Paoline Prioult Piscine Thérèse et Jeanne Brulé PARIS

Informations pratiques

Tout au long de l’été, la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé vous invite à découvrir l’univers artistique de Paoline Prioult, illustratrice diplômée d’un Master Recherche en arts plastiques.

À travers ses dessins, l’artiste met en scène des lieux du quotidien baignés de lumière, où la présence humaine se devine sans jamais apparaître. Ses œuvres évoquent les souvenirs d’enfance, les vacances, les instants suspendus et ces petits détails qui font la beauté de l’été.

Cette exposition offre une parenthèse poétique à découvrir librement lors de votre passage à la piscine.

Du 7 juillet au 30 août 2026

Hall de la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé

Exposition gratuite, accessible à tous pendant les horaires d’ouverture de la piscine.

Du 7 juillet au 30 août 2026, la Piscine Thérèse et Jeanne Brulé accueille une exposition de l’artiste Paoline Prioult. Une invitation à redécouvrir la poésie des souvenirs d’été à travers des illustrations sensibles et lumineuses.

Du mardi 07 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-31T01:59:59+02:00

Date(s) :

Piscine Thérèse et Jeanne Brulé 1, place Edith Thomas 75014 PARIS



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