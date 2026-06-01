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L’été sera Chaud dans le parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette

L’été sera Chaud dans le parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette

L’été sera Chaud dans le parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Parc Levasseur

Adresse : 91190

Ville : 91190 Gif-sur-Yvette

Département : Essonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

L’été sera Chaud dans le parc de Gif-sur-Yvette Dimanche 21 juin, 19h15 Parc Levasseur Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00
Fin : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00

L’ Orchestre de cuivres du Plateau de Saclay jouera dans le parc de Gif avant le concert de la grande scène , venez les écouter !
Brass’Art
www.facebook.com/OrchestresDuPlateauDeSaclay

Parc Levasseur 91190 Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.facebook.com/OrchestresDuPlateauDeSaclay »}]
L’ Orchestre de cuivres du Plateau de Saclay jouera dans le parc de Gif avant le concert de la grande scène , venez les écouter !

©Brass’Art

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