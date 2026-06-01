L’été sera Chaud dans le parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette

L’été sera Chaud dans le parc de Gif-sur-Yvette Dimanche 21 juin, 19h15 Parc Levasseur Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00

Fin : 2026-06-21T19:15:00+02:00 – 2026-06-21T20:15:00+02:00

L’ Orchestre de cuivres du Plateau de Saclay jouera dans le parc de Gif avant le concert de la grande scène , venez les écouter !

Brass’Art

www.facebook.com/OrchestresDuPlateauDeSaclay

Parc Levasseur 91190 Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « http://www.facebook.com/OrchestresDuPlateauDeSaclay »}]

L’ Orchestre de cuivres du Plateau de Saclay jouera dans le parc de Gif avant le concert de la grande scène , venez les écouter !

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