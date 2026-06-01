L’été sera chaud dans le parc de Gif sur Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette
L’été sera chaud dans le parc de Gif sur Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
L’été sera chaud dans le parc de Gif sur Yvette Dimanche 21 juin, 20h30 Parc Levasseur Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00
La Graine
Venez découvrir ce groupe de musiciens et leur chanteuse Clara qui vous enchantera avec leur propres compositions pop Rock
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