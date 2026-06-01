L’été sera chaud dans le parc de Gif sur Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette

L’été sera chaud dans le parc de Gif sur Yvette Dimanche 21 juin, 20h30 Parc Levasseur Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T20:30:00+02:00 – 2026-06-21T21:30:00+02:00

La Graine

Venez découvrir ce groupe de musiciens et leur chanteuse Clara qui vous enchantera avec leur propres compositions pop Rock

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