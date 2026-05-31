L’été sera chaud dans le Parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette
L’été sera chaud dans le Parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
L’été sera chaud dans le Parc de Gif-sur-Yvette Dimanche 21 juin, 22h00 Parc Levasseur Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Le groupe Néodyme, par son énergie débordante et ses reprises de rock intemporelles enflameront la grande scène du parc,rendez vous incontournable !
Parc Levasseur 91190 Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://neodyme-rock.fr/ »}]
Le groupe Néodyme, par son énergie débordante et ses reprises de rock intemporelles enflameront la grande scène du parc,rendez vous incontournable !
©Néodyme
À voir aussi à Gif-sur-Yvette (Essonne)
- Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs, GQE IDEEV, Gif-sur-Yvette 5 juin 2026
- Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie, Café de la mairie, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Fans de D.Bowie, des Pink Floyd, de The Cure ou de Neil Young La halle du marché neuf fait place aux Tributes !, Halle du marché neuf, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Le duo « Yves et Yves » au menu de l’Ile O’crêpes, Crêperie L’île O’crêpes, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Deux duos, deux ambiances chez Jo’S, Restaurant chez Jo’s, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026