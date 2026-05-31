L’été sera chaud dans le Parc de Gif-sur-Yvette, Parc Levasseur, Gif-sur-Yvette

L’été sera chaud dans le Parc de Gif-sur-Yvette Dimanche 21 juin, 22h00 Parc Levasseur Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Le groupe Néodyme, par son énergie débordante et ses reprises de rock intemporelles enflameront la grande scène du parc,rendez vous incontournable !

https://neodyme-rock.fr/

Parc Levasseur 91190 Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://neodyme-rock.fr/ »}]

Le groupe Néodyme, par son énergie débordante et ses reprises de rock intemporelles enflameront la grande scène du parc,rendez vous incontournable !

©Néodyme