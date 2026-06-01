Z.2, par la compagnie La Sticomiss, La Scène de recherche – Théâtre Paris-Saclay, Gif-sur-Yvette

Z.2, par la compagnie La Sticomiss Dimanche 28 juin, 15h00 La Scène de recherche – Théâtre Paris-Saclay Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T15:00:00+02:00 – 2026-06-28T16:00:00+02:00

A quoi ressemblera notre ville dans le futur ? En 2050, Aaron demande à deux orphelins de l’aider à retrouver sa maman : Eli, presque aussi grande qu’une adulte et Minus, qui parle avec son corps. En explorant le Grand Quartier, iels découvrent une décharge pleine d’objets oubliés, symboles d’un déclin écologique et social passé. Poursuivi.es par les Grands Egoïstes, voleurs de leurs précieuses ressources, les enfants construisent une cachette pour rêver d’Utopie et imaginer un autre monde.

La Scène de recherche – Théâtre Paris-Saclay 4, avenue des sciences Gif-sur-Yvette 91190 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France 01 81 87 50 44 https://scenederecherche.ens-paris-saclay.fr/ La Scène de recherche – Théâtre Paris-Saclay est le lieu culturel du plateau de Saclay. Endroit unique en Ile-de-France, ce théâtre a l’originalité d’être situé au sein de l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay. Cube blanc conçu par l’architecte Renzo Piano, La Scène de recherche est comme suspendue dans les jardins remarquables de l’école. Conçus par des paysagistes, ces jardins ombragés accueillent un ensemble de statues de Germaine Richier, Jean-Marie Appriou ou de Paul Belmondo.

Tout du long de l’année, la Scène de recherche propose des spectacles de théâtre, danse, cirque, et des concerts au plus grand nombre. Gratuité

Z.2 est un spectacle de danse et théâtre d’objets, jeune public à partir de 6 ans. Il aborde avec espoir les transitions urbaines et écologiques. Un sujet sérieux abordé dans une ambiance festive ! Danse Familial