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Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Val Fleury

Adresse : 2, allée du val Fleury

Ville : 91190 Gif-sur-Yvette

Département : Essonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 22h15 Val Fleury Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

La Lost Factory Rock
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©La Lost Factory

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