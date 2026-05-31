Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette

Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 22h15 Val Fleury Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

Fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00

La Lost Factory Rock

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Val Fleury 2, allée du val Fleury Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 259 Followers, 693 Following, 46 Posts – See Instagram photos and videos from La Lost Factory (@la_lostfactory) », « type »: « rich », « title »: « La Lost Factory (@la_lostfactory) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/451791144_398359989913212_1073563193810355081_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4zOTEuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=TgK6Uu_dX7cQ7kNvwEg78TB&_nc_oc=AdrV8mAP-cVx4B88eQXn4JY7CLPJ0C0-AeuB0_JtGyqapZDg782X2_w0WOSQKC6FYuM&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a289&oh=00_Af16k9ae84Wv2kVcZrX4zDWT82AEcj1R6OOUKHuBYyrArw&oe=69E52787 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/la_lostfactory/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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