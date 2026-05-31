Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette
Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury, Val Fleury, Gif-sur-Yvette dimanche 21 juin 2026.
Rock, Folk Pop, feront vibrer les murs du château du Val Fleury Dimanche 21 juin, 22h15 Val Fleury Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
Fin : 2026-06-21T22:15:00+02:00 – 2026-06-21T23:45:00+02:00
La Lost Factory Rock
https://www.instagram.com/la_lostfactory/
Val Fleury 2, allée du val Fleury Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 259 Followers, 693 Following, 46 Posts – See Instagram photos and videos from La Lost Factory (@la_lostfactory) », « type »: « rich », « title »: « La Lost Factory (@la_lostfactory) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/451791144_398359989913212_1073563193810355081_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=104&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4zOTEuQzMifQ%3D%3D&_nc_ohc=TgK6Uu_dX7cQ7kNvwEg78TB&_nc_oc=AdrV8mAP-cVx4B88eQXn4JY7CLPJ0C0-AeuB0_JtGyqapZDg782X2_w0WOSQKC6FYuM&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7a289&oh=00_Af16k9ae84Wv2kVcZrX4zDWT82AEcj1R6OOUKHuBYyrArw&oe=69E52787 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/la_lostfactory/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «
« , « provider_name »: « Instagram »}, « link »: « https://www.instagram.com/la_lostfactory/ »}] Scène face au château du Val Fleury
La Lost Factory Rock
©La Lost Factory
À voir aussi à Gif-sur-Yvette (Essonne)
- Science et agriculture au Moulon : du labo aux champs, GQE IDEEV, Gif-sur-Yvette 5 juin 2026
- Une rue, un espace et surtout des musiciens près du Café de la mairie, Café de la mairie, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Fans de D.Bowie, des Pink Floyd, de The Cure ou de Neil Young La halle du marché neuf fait place aux Tributes !, Halle du marché neuf, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Le duo « Yves et Yves » au menu de l’Ile O’crêpes, Crêperie L’île O’crêpes, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026
- Deux duos, deux ambiances chez Jo’S, Restaurant chez Jo’s, Gif-sur-Yvette 21 juin 2026