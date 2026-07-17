L’étonnante histoire du viaduc de Meudon, Domaine national de Meudon, Meudon

Informations pratiques

L’étonnante histoire du viaduc de Meudon 19 et 20 septembre Domaine national de Meudon Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Commissariat Jean Ménard

Découvrez l’étonnante histoire du viaduc de Meudon !

Depuis près de deux siècles, le viaduc de Meudon, également appelé pont Hélène, traverse le val d’Arthelon. Devenu un élément essentiel du patrimoine de la ville, il a durablement marqué les paysages comme les imaginaires.

La première partie de cette exposition retrace la construction du viaduc de 1837 à 1840 par les ingénieurs Payen et Perdonnet. À la fois prouesse technique et aventure humaine, cet édifice prend forme à l’époque des premiers chemins de fer.

Implanté sur un sol peu stable, le viaduc requiert toute l’ingéniosité de ses concepteurs ainsi que le travail d’une multitude d’ouvriers. Ouvert à la circulation en septembre 1840, sa modernisation est engagée par Raoul Dautry dans les années 1930, avec le doublement des voies et leur électrification. L’architecte Urbain Cassan renforce l’édifice tout en conservant son aspect et son élégance d’origine.

La seconde partie de l’exposition explore un autre regard : celui des artistes. Entre 1850 et 1930, alors que Paris est au cœur des avant-gardes artistiques, le viaduc de Meudon apparaît dans de nombreuses œuvres, tantôt décor, tantôt symbole de modernité et de dialogue entre nature, ville et industrie. Quelques tableaux de la Collection Courtois complètent la découverte du monument.

Exposition du 9 au 27 septembre 2026

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 14h-18h

Bastion de l’Orangerie du Domaine national de Meudon

Entrée libre

Domaine national de Meudon Place Jules Janssen, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Bellevue Hauts-de-Seine Île-de-France https://musee.meudon.fr/le-chateau-de-meudon Au XVe siècle, simple demeure particulière juchée au sommet d’une colline, le Domaine de Meudon est devenu, à l’aube du XVIIIe siècle l’un des plus beaux domaines d’Ile-de-France.

Ses châteaux édifiés par les plus grands architectes, son parc dessiné par Le Nôtre en firent un haut lieu de l’art et du divertissement durant plusieurs siècles.

Propriété du Grand Dauphin, fils aîné de Louis XIV, le domaine s’agrandit au Grand Siècle par la construction d’un second château, le Château-neuf, surplombant la forêt domaniale et le bourg de Meudon. Subissant les vicissitudes de l’histoire, le Château-vieux fut démoli en 1795 tandis que le Château-neuf brûla durant la guerre de 1870.

La science vint, au cours du XIXe siècle, revivifier ce domaine oublié et lui permit de survivre au temps. En 1885, l’astronome Jules Janssen transforma les ruines du château en Observatoire spécialisé dans l’étude du soleil, rattaché à l’Observatoire de Paris en 1923.

Aujourd’hui le Domaine est un lieu vivant de recherche scientifique, de culture et de promenade aux portes de Paris.

Exposition « L’étonnante histoire du viaduc de Meudon »

Collection Courtois