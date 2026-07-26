L’étrange Noël du magicien, le spectacle jeune public à ne pas louper au Funambule Montmartre. Le Funambule Montmartre Paris

Informations pratiques

Comme chaque année, le Père Noël a choisi, au hasard, un calendrier de l’Avent, permettant de voyager à travers la magie de Noël. Cette année, c’est le calendrier de Nomin, un magicien, qui a été choisi! Mais le magicien, fort gourmand et impatient, va ouvrir les cases en avance… Ce qui va dérégler le monde de Noël… Et si la magie de Noël disparaissait à cause de lui. Avec l’aide d’un acolyte surprenant, il va tout faire pour sauver noël, entre tours de magie et chansons !

Du 11 novembre au 3 janvier Les mercredis et dimanches à 14h

Les samedis à 15h

Du 21 au 23/12 puis du 28 au 31/12 tous les jours à 14h

Un magicien et son acolyte partent gaiement à l’aventure pour sauver noël !

Du mercredi 11 novembre 2026 au dimanche 03 janvier 2027 :

payant Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-11T01:00:00+01:00

fin : 2027-01-04T00:59:59+01:00

Date(s) :

Le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

Métro -> 12 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Bus -> 4080 : Lamarck – Caulaincourt (Paris) (142m)

Vélib -> Francoeur – Marcadet (43.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.funambule-montmartre.com/l-etrange-noel-du-magicien +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/



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