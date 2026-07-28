Lettres à Sigurd de Romain Gary par Emmanuel Noblet Les Correspondances 2026 Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. Manosque

Informations pratiques

Manosque

Lettres à Sigurd de Romain Gary par Emmanuel Noblet Les Correspondances 2026

Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 allée de Provence Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

+ frais de location

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 21:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Une amitié qui prolonge dans une correspondance dont les lettres offrent un témoignage exceptionnel sur les années de formation de celui qui deviendra l’un des plus grands écrivains français.

Ouverture de la billetterie le 28 juillet 2026 à 10h.

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Grande salle du théâtre Jean-le-Bleu. 1 allée de Provence Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 75 67 83 contact@correspondances-manosque.org

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English :

A friendship that continued through a correspondence whose letters offer an exceptional account of the formative years of the man who would become one of France’s greatest writers.

Tickets go on sale July 28, 2026, at 10 a.m.

L’événement Lettres à Sigurd de Romain Gary par Emmanuel Noblet Les Correspondances 2026 Manosque a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque