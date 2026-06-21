« Leurs cœurs se balancer » par Amin Théâtre Parc de Choisy PARIS
« Leurs cœurs se balancer » par Amin Théâtre Parc de Choisy PARIS vendredi 26 juin 2026.
Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité.
Sur son chemin, elle rencontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un Lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples.
Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où instruments et émotions vibrent ensemble.
Mise en scène : Christophe Laluque
Texte : Claudine Galea
Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et le Théâtre Dunois vous proposent le spectacle « Leurs cœurs se balancer » au parc de Choisy !
Le vendredi 26 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T18:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00
Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207
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