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« Leurs cœurs se balancer » par Amin Théâtre Parc de Choisy PARIS

« Leurs cœurs se balancer » par Amin Théâtre Parc de Choisy PARIS

« Leurs cœurs se balancer » par Amin Théâtre Parc de Choisy PARIS vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Parc de Choisy

Adresse : 128, avenue de Choisy

Ville : 75013 PARIS

Département : Paris

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Dans une forêt entre le jour et la nuit, une petite fille sans nom part à la recherche de son identité.

Sur son chemin, elle rencontre des personnages étonnants : Court-très-vite, qui court après le temps, et un Lapin sans visage. Grâce à leur compagnie, elle découvre la tendresse, l’amitié et la beauté des choses simples.

Portée par les voix et la musique, cette aventure poétique célèbre la douceur de vivre. Pas besoin d’être fort pour grandir : le doute, l’écoute et la sensibilité sont des forces précieuses. Un spectacle sensoriel où instruments et émotions vibrent ensemble.

Mise en scène : Christophe Laluque
Texte : Claudine Galea

Dans le cadre de Treize’Estival, la Mairie du 13ᵉ et le Théâtre Dunois vous proposent le spectacle « Leurs cœurs se balancer » au parc de Choisy !
Le vendredi 26 juin 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-26T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-26T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-26T18:00:00+02:00_2026-06-26T19:00:00+02:00

Parc de Choisy 128, avenue de Choisy  75013 PARIS
https://mairie13.paris.fr/pages/treize-estival-21207


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