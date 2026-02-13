L’Evangile de la révolution, Les Templiers, Montélimar
L’Evangile de la révolution, Les Templiers, Montélimar mercredi 18 mars 2026.
L’Evangile de la révolution Mercredi 18 mars, 20h30 Les Templiers Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T23:30:00+01:00
Fin : 2026-03-18T20:30:00+01:00 – 2026-03-18T23:30:00+01:00
Projection suivie d’un échange
Les Templiers place du Temple, Montélimar Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestempliers-montelimar-reserver.cotecine.fr/reserver/F621450/D1773862200/VF/2237656/ »}]
Séance spéciale Les Templiers L’Evangile de la révolution