L’Événement Photographique #4 – Embrasement(s)°, En cours, Nancy

Informations pratiques

L’Événement Photographique #4 – Embrasement(s)° 1 avril – 16 juin 2027 En cours Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-01T11:30:00+02:00 – 2027-04-01T18:30:00+02:00

Fin : 2027-06-16T11:30:00+02:00 – 2027-06-16T18:30:00+02:00

EMBRASEMENT(s)°

Pensée philosophique Événement photographique 2027

Le monde brûle ! Littéralement et symboliquement, dans l’aveuglement et le silence. Le monde s’embrase, se consume et se transforme de manière complexe. Le feu n’est plus seulement un élément, il devient un langage, une tension, une matière, un mode de regard. Il consume la surface des choses et leurs fondements.

Partout, les signes de l’embrasement semblent s’accumuler. Forêts éventrées, paysages fissurés, saisons déréglées. Des territoires entiers se figent dans une lumière blafarde, une chaleur qui parait ne jamais finir. Les photographies de ces lieux ne sont plus seulement des documents, elles deviennent le témoignage d’un basculement, d’une mutation. Elles nous proposent des fragments d’un monde en dissolution. Elles ne disent pas seulement ceci a eu lieu, elles nous murmurent ceci est en train de se passer.

Cependant, le feu n’est pas que physique, il innerve aussi notre intériorité. Nous brûlons de fatigue, d’angoisse, de colère parfois contenue, parfois éclatée. Le feu devient cette chaleur sourde dans les gestes, cette tension dans les corps, ce tremblement à peine perceptible dans les regards. La photographie, devient alors la perception d’un feu sans flamme. Elle capte les brûlures invisibles, les silences trop lourds, les marges de l’existence, les visages qui s’effacent à force d’endurer. Elle devient le sismographe de notre intimité.

Dans cet interstice entre le visible et le senti, entre le réel et le sensible, la photographie contemporaine se réinvente. Elle ne capture plus simplement l’instant, elle traduit, met en jeu, et invente des formes de résistance. Certains photographes font du feu une matière esthétique, en travaillant l’expérimentation afin de nous proposer un regard fictionnel critique. D’autres le saisissent comme une vibration politique, une urgence, une mémoire en ruine. Le feu traverse les démarches, les supports, les esthétiques. Il agit comme un révélateur.

La guerre est vue à travers un filtre qui transforme les corps en teintes roses et les paysages en scènes éclatantes, rendant les horreurs presque esthétiques. Des paysages fictifs sont créés, puis enflammés, pour interroger les illusions de la nature. Un appareil est immergé dans les eaux montantes pour capturer un monde en train de sombrer lentement. Les brûlures sociales, les douleurs invisibles et les systèmes oppressifs sont méthodiquement dévoilés. L’embrasement est exprimé par la lenteur d’une image et par l’espace qu’elle habite. Autant de vision et de regard amené par le travail du photographe.

Parfois, l’embrasement est simulé dans une manipulation scénographique. Des scènes miniatures qui semblent figées dans le temps d’un avant ou d’un après. Parfois c’est la matière qui nous attire, les négatifs brûlés, les surfaces altérées, les tirages attaqués, comme dans certaines pratiques expérimentales où le feu devient un geste photographique. L’image n’est plus la preuve, elle devient la trace, l’accident ou le vestige d’un monde aux abois.

Certains artistes remontent aux cendres en travaillant l’archive comme on travaille un sol brûlé. Ils recomposent des fictions à partir de faits réels, ils brouillent les pistes entre mémoire et invention. À d’autre moment nous interrogeons nos propres images et revenons sur les usages qu’on en a faits et qui questionne l’acte de montrer. L’embrasement comme mémoire active qui vient représenter ce qu’il reste après, ce qu’il nous semble important de conserver ou d’oublier.

Et puis il y a le feu que nous ne voyons pas, celui des serveurs, des écrans, des données qui brûlent dans l’ombre, des images qui se consument dans l’oubli numérique, un incendie silencieux, mais bien réel.

Alors des questions surgissent, comment représenter un monde qui vacille ? Comment fixer ce qui brûle ? La photographie n’offre pas obligatoirement de réponse, mais permet d’ouvrir un espace, de créer un trouble. Elle nous met face à ce que nous regardons sans voir, à ce que nous sentons sans peut être comprendre.

L’Événement photographique ne cherche pas à illustrer un thème encore une fois pour cette 4ème édition, il propose une traversée. Il propose un voyage entre des images-matières, des images-échos, des images-failles. Des œuvres qui font entendre les craquements, les effondrements et les braises encore chaudes. Car le feu, s’il détruit, peut aussi éclairer. Il révèle ce qui était caché, il forge de nouveaux langages et rend possible la transformation. Il nous oblige à voir autrement en nous arrachant à l’indifférence en nous réveillant.

Regarder ces œuvres, c’est traverser un champ incandescent, en acceptant d’être affecté, déplacé et parfois même peut-être blessé. Mais c’est aussi espérer, car dans les cendres, il y a parfois des graines, une promesse de renouveau. La photographie, dans ce contexte, n’est plus simplement une trace mais un acte de résistance, comme un feu qui, à son tour, nous allume.

En cours 5 rue Poirel 54000 Nancy Nancy 54000 Centre Ville, Charles III Meurthe-et-Moselle Grand Est

EMBRASEMENT(s)°

©Philippe Tytgat