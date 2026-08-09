Lever la main droite Théâtre de la Concorde Paris

Informations pratiques

« Lever la main droite », c’est le geste que l’on accomplit au tribunal lorsque l’on jure de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais c’est aussi le titre du texte bouleversant de Cécile Becamel que le Théâtre de la Concorde a choisi de porter à la scène.

Dans une salle d’attente d’un tribunal, deux femmes victimes de violences conjugales se rencontrent. L’une est prête à témoigner, l’autre refuse de parler. Entre elles s’engage un dialogue fragile, parfois douloureux, où les certitudes vacillent et où chacune tente de comprendre le chemin emprunté par l’autre.

Portée par les voix d’Irène Jacob et de Maud Wyler, cette lecture explore les mécanismes de l’emprise, les fractures invisibles laissées par les violences et la difficulté de reconstruire la confiance en soi comme en autrui.

Une œuvre sur l’écoute véritable, la réparation et la puissance de la parole.

Parce qu’elles touchent à l’intime, à la violence, à la honte ou à la peur, certaines paroles restent parfois longtemps empêchées. Pourtant, aucune société ne peut prétendre lutter contre les violences qu’elle refuse d’entendre. Créer les conditions de cette écoute est une responsabilité collective.

Du jeudi 12 novembre 2026 au samedi 14 novembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 21h30

gratuit sous condition

8 à 10€

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-12T21:30:00+01:00

fin : 2026-11-14T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-11-12T20:30:00+02:00_2026-11-12T21:30:00+02:00;2026-11-13T20:30:00+02:00_2026-11-13T21:30:00+02:00;2026-11-14T20:30:00+02:00_2026-11-14T21:30:00+02:00

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

Métro -> 1 : Concorde (Paris) (272m)

Bus -> 72 : Cours la Reine – Chevaux de Marly (Paris) (266m)

Vélib -> Petit Palais (242.58m)

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