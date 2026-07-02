Levez les yeux ! À travers l’université et le château de Caen, suivez l’architecte !, Campus 1 Université de Caen Normandie, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! À travers l’université et le château de Caen, suivez l’architecte ! Vendredi 18 septembre, 10h00, 13h30 Campus 1 Université de Caen Normandie Calvados

Durée 2h, RDV campus 1, 30 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

PARCOURS DÉCOUVERTE ET ATELIER AU COEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN

Organisé par le CAUE du Calvados. Visite et atelier animés par Territoires Pionniers, Maison de l’Architecture-Normandie

Avec Territoires pionniers, venez explorer le Campus 1 de l’Université de Caen, ensemble architectural emblématique de la Reconstruction au cœur de la ville, qui constitue avec le château situé à proximité immédiate un des points forts du plan d’urbanisme de Caen.

Le Campus se distingue par le caractère innovant de l’organisation de l’espace et la richesse de son patrimoine architectural. Il est directement connecté à un lieu majeur de l’histoire médiévale de la ville, le château de Caen.

Lors de la visite du Campus 1, les enfants seront invités à dessiner des éléments remarquables du patrimoine de la Reconstruction. Ensuite ils prolongeront leur exploration jusqu’au château où un « safari des matériaux » les attend : pierre de Caen, bois, béton, acier témoignent d’un savoir-faire de différentes époques.

Attention :

Les horaires sont souples et adaptables en fonction de la classe.

Évènement en extérieur, prévoir des vêtements adaptés à la météo (casquette, gourde, etc…)

Il est possible de pique-niquer sur les pelouses extérieures du château

Campus 1 Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/a-travers-l-universite-et-le-chateau-de-caen-suivez-l-architecte-2194 »}]

PARCOURS DÉCOUVERTE ET ATELIER AU COEUR DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN

© CAUE 14