Levez les yeux ! Accueil exceptionnel au sein de l’institution judiciaire, Tribunal judiciaire, Caen
vendredi 18 septembre 2026 · Tribunal judiciaire · Caen
Informations pratiques
Levez les yeux ! Accueil exceptionnel au sein de l’institution judiciaire Vendredi 18 septembre, 13h30, 14h45 Tribunal judiciaire Calvados
Durée 1h, 25 pers. max, complet.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:45:00+02:00 – 2026-09-18T15:45:00+02:00
Le Tribunal Judiciaire de Caen ouvre ses portes aux enfants du patrimoine !
Les enfants seront accueillis par un architecte du CAUE et une équipe de professionnels du Tribunal Judiciaire. Tous auront le plaisir de tout mettre en oeuvre pour leur permettre d’ouvrir les yeux sur cette architecture contemporaine sensible et riche en symboles, tout autant que de comprendre les rouages d’un tribunal, la justice et ses espaces.
En avant pour la visite ! Elle commence à l’extérieur sur le parvis du tribunal avant de se poursuivre dans le hall, puis à l’étage, direction la salle des pas perdus, et enfin l’une des salles d’audience du tribunal…
Les intervenants répondront aux questions des élèves durant la visite.
En partenariat avec le Tribunal Judiciaire de Caen
Tribunal judiciaire 11 rue Dumont d’Urville, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/accueil-exceptionnel-au-sein-de-l-institution-judiciaire-2344 »}]
Le Tribunal Judiciaire de Caen ouvre ses portes aux enfants du patrimoine !
CAUE14
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