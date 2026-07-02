Levez les yeux ! Avant/après, le patrimoine de la Reconstruction, Abbaye aux Dames, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Avant/après, le patrimoine de la Reconstruction Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h45, 13h30, 15h15 Abbaye aux Dames Calvados

Durée 1h30, le point de RDV sera communiqué par mail en amont de la visite, 30 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:15:00+02:00 – 2026-09-18T16:45:00+02:00

Embarquez pour un voyage dans le temps à travers le centre ancien de Caen, autrefois appelé Cadomus. Votre classe sera guidée par la médiatrice de l’association Cadomus. Cette association a pour but de documenter l’histoire de la ville de Caen avant les destructions liées à la 2nde guerre mondiale.

Vos élèves découvriront différentes architectures de la Reconstruction, et se repèreront dans l’espace et le temps à partir de photos anciennes et de leurs observations de la ville d’aujourd’hui.

Attention, le point de départ de votre visite vous sera communiqué par mail en amont de la journée. Ce ne sera pas le même selon le créneau que vous aurez choisi.

Abbaye aux Dames Place Reine Mathilde, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/avant-apres-le-patrimoine-de-la-reconstruction-4911 »}]

Embarquez pour un voyage dans le temps à travers le centre ancien de Caen, autrefois appelé Cadomus. Votre classe sera guidée par la médiatrice de l’association Cadomus. Cette association a pour but …

© Cadomus