Levez les yeux ! Balade patrimoine dans le cœur de Bourg L’Abbé, Musée d’initiation à la nature, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Balade patrimoine dans le cœur de Bourg L’Abbé Vendredi 18 septembre, 14h00 Musée d’initiation à la nature Calvados

Durée 2h, RDV devant le musée, 30 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

L’histoire de la ville à travers l’histoire d’un quartier

Organisé par : CAUE du Calvados

Visite du quartier autour du musée avec Bertrand Morvilliers, attaché de conservation du patrimoine au CPIE Vallée de l’Orne

Partez à la découverte du quartier de Bourg l’Abbé, afin d’apprendre à reconnaître les différentes époques de l’histoire du quartier et de comprendre l’histoire de Caen.

Musée d’initiation à la nature Esplanade Jean Marie Louvel, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304327 https://www.cpievdo.fr/museeinitiationnature [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/balade-patrimoine-dans-le-coeur-de-bourg-l-abbe-4871 »}] L’église Saint-Etienne date de la seconde moitié du XIe siècle et des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. La porte monumentale est des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Le bâtiment situé à l’entrée et le cloître sont des XIVe et XVIIIe siècles. La tour dite de Guillaume est du XIVe siècle. D’avril à septembre Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h Entrée libre et gratuite D’octobre à mars Ouvert les mercredis de 14h à 17h30 + pendant les vacances scolaires d’automne et de février (zone B) du lundi au vendredi de 14h à 17h30 Entrée libre et gratuite Fermé les jours fériés (sauf le15/08) Le jardin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

L’histoire de la ville à travers l’histoire d’un quartier

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