Levez les yeux ! Dans la collection d’histoire naturelle, il y a…, Musée d’initiation à la nature, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Dans la collection d’histoire naturelle, il y a… Vendredi 18 septembre, 09h30, 11h00 Musée d’initiation à la nature Calvados

Durée 1h, 30 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Visite guidée et animation par Anaïs Provost Govrich, responsable du musée, CPIE Vallée de l’Orne

Êtes-vous prêts à découvrir les coulisses et les secrets du musée de la nature de Caen ? Qui y travaille ? Que peut-on y trouver ? Quel est son rôle ? Depuis 50 ans le Musée d’initiation à la nature de Caen présente les animaux de Normandie afin de les connaître pour mieux les protéger !

Musée d’initiation à la nature Esplanade Jean Marie Louvel, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304327 https://www.cpievdo.fr/museeinitiationnature [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/dans-la-collection-d-histoire-naturelle-il-y-a-4608 »}] L’église Saint-Etienne date de la seconde moitié du XIe siècle et des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. La porte monumentale est des XIIe, XIIIe et XIVe siècles. Le bâtiment situé à l’entrée et le cloître sont des XIVe et XVIIIe siècles. La tour dite de Guillaume est du XIVe siècle. D’avril à septembre Ouvert du mardi au samedi de 14h à 18h Entrée libre et gratuite D’octobre à mars Ouvert les mercredis de 14h à 17h30 + pendant les vacances scolaires d’automne et de février (zone B) du lundi au vendredi de 14h à 17h30 Entrée libre et gratuite Fermé les jours fériés (sauf le15/08) Le jardin est ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.

Visite guidée et animation par Anaïs Provost Govrich, responsable du musée, CPIE Vallée de l’Orne

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