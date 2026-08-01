Soirée Dolce Vita Quai de Normandie Caen

Informations pratiques

Caen

Soirée Dolce Vita

Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 18:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Le vendredi 21 août, embarquez dès 18h pour une soirée aux accents de la Riviera italienne.

Profitez d’un cocktail face au coucher de soleil, laissez-vous porter par un DJ set aux sonorités ensoleillées et savourez l’instant autour de notre bar à Spritz.

Le vendredi 21 août, embarquez dès 18h pour une soirée aux accents de la Riviera italienne.

Profitez d’un cocktail face au coucher de soleil, laissez-vous porter par un DJ set aux sonorités ensoleillées et savourez l’instant autour de notre bar à Spritz.

Une ambiance chic, festive et décontractée, un cadre unique sur le pont du Guerveur, les couleurs du sunset… tous les ingrédients sont réunis pour vivre une véritable parenthèse Dolce Vita.

Dress code conseillé Touches méditerranéennes, Lin… et surtout votre plus beau sourire.

La Dolce Vita vous attend…

Places limitées — ne tardez pas à réserver la vôtre ! .

Quai de Normandie Le Guerveur Evénementiel Caen Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 75 74 78 44 contact@le-guerveur.com

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English : Soirée Dolce Vita

On Friday 21 August, join us from 6 pm for an evening with a taste of the Italian Riviera.

Enjoy a cocktail as the sun sets, let yourself be swept away by a DJ set with sunny tunes, and savour the moment at our Spritz bar.

L’événement Soirée Dolce Vita Caen a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Caen la Mer