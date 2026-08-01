Participez à un projet culturel ludique autour de la danse contemporaine ! rue Monseigneur Adam, 14000 Caen Caen

Informations pratiques

Caen

Participez à un projet culturel ludique autour de la danse contemporaine !

rue Monseigneur Adam, 14000 Caen Rue Monseigneur Adam Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Avec la chorégraphe Liz Faris et la danseuse Neda Hadji Mirzaei, nous allons créer un spectacle de danse contemporaine participatif. Le spectacle Les sons et les parfums se compose de 4 tableaux courts pour une danseuse soliste, suivis par un 5e tableau participatif pour clôturer le spectacle.

Avec la chorégraphe Liz Faris et la danseuse Neda Hadji Mirzaei, nous allons créer un spectacle de danse contemporaine participatif. Le spectacle Les sons et les parfums se compose de 4 tableaux courts pour une danseuse soliste, suivis par un 5e tableau participatif pour clôturer le spectacle. Les participants nous rejoindront sur scène pour danser sur la musique joyeuse de Fêtes de Claude Debussy.

Vous avez le choix entre deux ateliers pour créer le 5e tableau

– le samedi 22 août de 15h à 17h, au Quai des Arts, 18 avenue des Chevaliers à Caen

– ou le dimanche 23 août de 15h à 17h, à Tandem, 8 rue Nicolas Oresme à Caen

Notez la représentation du spectacle

– le mardi 25 août de 15h à 16h, au Parc Saint-Paul, rue Monseigneur Adam à Caen

Ouvert à toutes et à tous, à partir de 15 ans, en situation de handicap ou non. Gratuit sur inscription https://forms.gle/CPirFat2qJhvqtiXA

Un projet dans le cadre de Mon Quartier d’été, organisé et soutenu par la ville de Caen. .

rue Monseigneur Adam, 14000 Caen Rue Monseigneur Adam Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 69 88 89 02 danse.inclusive.caen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Participez à un projet culturel ludique autour de la danse contemporaine !

Together with choreographer Liz Faris and dancer Neda Hadji Mirzaei, we will be creating an interactive contemporary dance performance. The show, *Sounds and Scents*, consists of four short scenes for a solo dancer, followed by a fifth interactive scene to bring the performance to a close.

L’événement Participez à un projet culturel ludique autour de la danse contemporaine ! Caen a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Caen la Mer