Stage EBE (Entité Biologique Extraterrestres) Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Stage EBE (Entité Biologique Extraterrestres) Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen lundi 24 août 2026.
Caen
Stage EBE (Entité Biologique Extraterrestres)
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-24 10:00:00
fin : 2026-08-28 17:00:00
Date(s) :
2026-08-24 2026-08-28
Ensemble, nous allons créer un film qui éveillera l’imaginaire et nous rappellera que l’inconnu peut être source d’émerveillement, d’aventure et de rire !
Stage Bi-Goût Théâtre & cinéma
Un autre venu d’ailleurs. Un xénomorphe, un hyperêtre, un Alien quoi !
Nous travaillerons au plateau autour de la communication verbale et non verbale, de la rencontre fortuite ou préméditée, des doutes, des angoisses et des rêves causés par l’inconnu dans l’univers.
En tant qu’acteurs, les élèves vont jouer des personnages courageux qui affrontent l’inconnu, découvrant des amitiés, des peurs et des merveilles.
Ensemble, nous allons créer un film qui éveillera l’imaginaire et nous rappellera que l’inconnu peut être source d’émerveillement, d’aventure et de rire !
Encadré par Yohann Allex et Stéphanie Brault
Pour les 8 12 ans .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Stage EBE (Entité Biologique Extraterrestres)
Together, we’re going to create a film that will spark the imagination and remind us that the unknown can be a source of wonder, adventure and laughter!
L’événement Stage EBE (Entité Biologique Extraterrestres) Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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