AGENDA · Caen
Sleepy Hollow, Cinéma LUX, Caen
vendredi 21 août 2026 · Cinéma LUX · Caen
Informations pratiques
Sleepy Hollow Vendredi 21 août, 21h00 Cinéma LUX Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:45:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:45:00+02:00
Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=CB4R9 »}]
Summer lux – En 1799, dans une bourgade de la Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement retrouvés décapités. Les têtes ont disparu. Terrifiés, les habitants sont persuadés que ces…
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