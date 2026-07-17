Sleepy Hollow, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Sleepy Hollow Vendredi 21 août, 21h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:45:00+02:00

Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:45:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=CB4R9 »}]

Summer lux – En 1799, dans une bourgade de la Nouvelle-Angleterre, plusieurs cadavres sont successivement retrouvés décapités. Les têtes ont disparu. Terrifiés, les habitants sont persuadés que ces…