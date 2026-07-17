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Sleepy Hollow, Cinéma LUX, Caen

vendredi 21 août 2026 · Cinéma LUX · Caen

Sleepy Hollow, Cinéma LUX, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Lieu
Cinéma LUX
Adresse
6 avenue Sainte-Thérèse, Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados

Sleepy Hollow Vendredi 21 août, 21h00 Cinéma LUX Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:45:00+02:00
Fin : 2026-08-21T21:00:00+02:00 – 2026-08-21T22:45:00+02:00

Cinéma LUX 6 avenue Sainte-Thérèse, Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0590#showmovie?id=CB4R9 »}]
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