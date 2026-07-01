Levez les yeux ! Découverte de l’architecture contemporaine, Bibliothèque Alexis de Tocqueville, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Découverte de l’architecture contemporaine Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Bibliothèque Alexis de Tocqueville Calvados

Durée 2h, 25 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

En partenariat avec la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

Bienvenue pour une visite ludique et insolite de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville !

Votre classe sera accompagnée par une architecte du CAUE et par le responsable de l’acceuil de la bibliothèque. A travers leurs regards respectifs, ils auront à coeur de vous faire découvrir ce lieu culturel à l’architecture contemporaine audacieuse.

Vos élèves se poseront des questions sur la structure constructive tout en s’interrogeant sur la manière de la représenter, en plans et en coupes sur papier. Ils entreront dans les coulisses de la bibliothèque et découvriront les sous-sols.

Un timeline sur l’architecture leur sera proposé par l’équipe de la bibliothèque et un petit fascicule leur sera remis à la fin de la visite afin de vous aider à clôturer ces découvertes en classe.

Une visite à ne pas manquer !

Bibliothèque Alexis de Tocqueville 15 quai François Mitterrand, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304700 https://bibliotheques.caenlamer.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/decouverte-de-l-architecture-contemporaine-1170 »}] libre

Le C.A.U.E du Calvados organise une journée « Découverte de l’architecture contemporaine sur la Presqu’île de Caen ». Au programme : visite de la Bibliothèque Alexis de Tocqueville.

© CAUE14