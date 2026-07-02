Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen avec un médiateur, Château de Caen, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen avec un médiateur Vendredi 18 septembre, 10h00, 13h30 Château de Caen Calvados

Durée 2h, 30 pers. max., complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

VISITE COMMENTÉE

Organisé par : Musée de Normandie, Château de Caen et CAUE 14

Visite animée par le Musée de Normandie – Château de Caen.

De la fondation du château par Guillaume le Conquérant aux évolutions du site tout au long du Moyen Âge, la visite permet d’aborder la notion de château fort, d’un lieu de pouvoir et de défense ainsi que la vie quotidienne à l’époque médiévale. Le parcours, rythmé par un discours adapté au niveau de la classe, inclut l’accès exclusif au Donjon et à la Tour de la Reine Mathilde.

Durée : 2h (1h30 de visite commentée, 30 minutes comptant les temps de déplacement et une pause)

sur réservation

Château de Caen Château de Caen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/je-decouvre-le-chateau-de-caen-avec-un-mediateur-3066 »}]

VISITE COMMENTÉE

Felix Pareja