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Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen en autonomie, Château de Caen, Caen

vendredi 18 septembre 2026 · Château de Caen · Caen

Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen en autonomie, Château de Caen, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Château de Caen
Adresse
Château de Caen, 14000 Caen
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h, débuts des activités à 9h30, 10h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30, 30 pers. max., complet.

Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen en autonomie Vendredi 18 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 Château de Caen Calvados

Durée 1h, débuts des activités à 9h30, 10h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30, 30 pers. max., complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

VISITE EN AUTONOMIE AVEC SUPPORT

Organisé par : Musée de Normandie, Château de Caen et CAUE 14

Des supports de visite en autonomie et livrets-jeux sont mis à disposition des classes.

Pensez à vous munir de crayons à papier. Afin d’adapter la découverte aux classes, 3 niveaux sont proposés :

– Maternelles et CP : un livret grand format et des accessoires sont prêtés le temps de la visite à l’enseignant pour une découverte du château avec Edmond le pigeon.

– Élémentaires : un livret-jeux est donné à chaque élève pour une découverte du château à l’époque médiévale.

– Collégiens : un livret-jeux est donné à chaque élève pour une visite du château à travers les époques.

Sur réservation

Attention :
visite en autonomie
3 déposes autocars à proximité :

– Avenue de la Libération
– Rue de Geôle
– Devant l’université
parkings autocars Cours Montalivet

Château de Caen Château de Caen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/je-decouvre-le-chateau-de-caen-en-autonomie-4534 »}]
VISITE EN AUTONOMIE AVEC SUPPORT

Felix Pareja

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