Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen en autonomie, Château de Caen, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Je découvre le château de Caen en autonomie Vendredi 18 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 13h30, 14h30, 15h30 Château de Caen Calvados

Durée 1h, débuts des activités à 9h30, 10h30, 12h30, 13h30, 14h30 et 15h30, 30 pers. max., complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

VISITE EN AUTONOMIE AVEC SUPPORT

Organisé par : Musée de Normandie, Château de Caen et CAUE 14

Des supports de visite en autonomie et livrets-jeux sont mis à disposition des classes.

Pensez à vous munir de crayons à papier. Afin d’adapter la découverte aux classes, 3 niveaux sont proposés :

– Maternelles et CP : un livret grand format et des accessoires sont prêtés le temps de la visite à l’enseignant pour une découverte du château avec Edmond le pigeon.

– Élémentaires : un livret-jeux est donné à chaque élève pour une découverte du château à l’époque médiévale.

– Collégiens : un livret-jeux est donné à chaque élève pour une visite du château à travers les époques.

Sur réservation

Attention :

visite en autonomie

3 déposes autocars à proximité :

– Avenue de la Libération

– Rue de Geôle

– Devant l’université

parkings autocars Cours Montalivet

Château de Caen Château de Caen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/je-decouvre-le-chateau-de-caen-en-autonomie-4534 »}]

VISITE EN AUTONOMIE AVEC SUPPORT

Felix Pareja