Levez les yeux ! La DRAC ouvre ses portes !, Direction régionale des affaires culturelles de Normandie, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! La DRAC ouvre ses portes ! Vendredi 18 septembre, 13h30, 15h00 Direction régionale des affaires culturelles de Normandie Calvados

Durée 1h, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

Rendez-vous au cœur d’un patrimoine insolite !

Embarquez pour une visite insolite et exceptionnelle guidée par Emmanuel Jouanno, chargé de communication à la DRAC. Allez à la découverte de cet ancien asile psychiatrique, et de son architecture monumentale, symétrique et caractéristique du 19ème. Ce Monument est inscrit au titre des monuments historique. Il accueille les locaux de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie depuis juin 1998, et regorge d’anecdotes et de curiosités à découvrir. La visite débute par la cour et une explication de ce qu’est une commande publique. Elle se poursuit dans l’accueil et la chapelle avec une attention toute particulière portée aux vitraux et se termine par l’histoire du bâtiment et quelques points d’impact spécifiques de cette histoire sur son architecture.

Bonne visite !

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie 13 bis rue Saint-Ouen, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 38 39 40 https://www.culture.gouv.fr/regions/drac-normandie [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/la-drac-ouvre-ses-portes-1433 »}] Le ministère de la Culture déploie ses actions au plus près des territoires à travers les Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), créées en 1977. Ces structures régionales jouent un rôle fondamental en adaptant les politiques culturelles aux réalités locales. Les DRAC sont les interlocuteurs privilégiés des collectivités territoriales, des acteurs culturels et des citoyens. Elles accompagnent la mise en œuvre des projets culturels, du financement à l’assistance technique, en passant par la mise en réseau des acteurs locaux.

Rendez-vous au cœur d’un patrimoine insolite !

DRAC de Normandie, G. Fauq