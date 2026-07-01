Levez les yeux ! Le grand orgue de Saint-Julien, le géant inconnu, Église Saint-Julien, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Le grand orgue de Saint-Julien, le géant inconnu Vendredi 18 septembre, 08h45, 10h00, 11h15, 13h30, 14h45 Église Saint-Julien Calvados

Durée 1h, 24 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:45:00+02:00 – 2026-09-18T09:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:45:00+02:00 – 2026-09-18T15:45:00+02:00

En partenariat avec Madame Hureau, organiste titulaire

Après un premier temps d’introduction à l’architecture de la reconstrution de l’église, les élèves seront répartis en 2 groupes. Le premier sera initié à l’orgue, et découvrira les particularités de l’instrument avant une petite initiation pratique, tandis que le second sera invité à répondre à un petit quiz sur l’architecture du lieu. Les deux groupes intervertiront ensuite leurs activités.

En raison de la place disponible autour de l’orgue, les groupes ne pourront pas être constitués de plus d’une dizaine d’élèves.

Église Saint-Julien 3 rue Malfilâtre, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0661781051 [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/initiation-au-grand-orgue-et-decouverte-de-l-architecture-de-la-reconstruction-2646 »}] L’église Saint-Julien (1954-1959) est l’une des plus remarquables de la Reconstruction en Basse-Normandie. L’idée d’une église construite sur un plan elliptique avait germé chez Henry Bernard au cours de sa captivité en Allemagne. C’est à Caen que l’architecte aura l’opportunité de réaliser une telle église, grâce à l’appui du maire Yves Guillou, en même temps qu’il dresse les plans de l’université. L’intérieur frappe par l’ambiance de recueillement conférée par les 4500 dalles de verre coloré dues à Jean Edelmann.

Le grand orgue Roethinger provenant d’Alsace a été redessiné par l’architecte Henri Bernard pour s’intégrer à l’église et se déployer sur la tribune. Son ampleur permet de pénétrer à l’intérieur du buffet et de voir le jeu de l’organiste à la console. Les nombreuses démonstrations et explications permettent de mieux comprendre cette machine si complexe.

En partenariat avec Madame Hureau, organiste titulaire

Hureau