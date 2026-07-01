Levez les yeux ! Parcours découverte du Bon Sauveur et de la chapelle de la Reconstruction, Chapelle du Bon Sauveur, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Parcours découverte du Bon Sauveur et de la chapelle de la Reconstruction Vendredi 18 septembre, 09h30 Chapelle du Bon Sauveur Calvados

Durée 2h, 30 pers. max, complet, RDV esplanade Pierre Chaunu.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

ATTENTION VOTRE INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVEMENT VALIDÉE QU’APRÈS PRISE DE CONTACT AVEC LA MISSION DE VALORISATION DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE CAEN

Embarquez pour une visite rare et insolite d’un patrimoine singulier et méconnu. La visite sera assurée par la Mission de Valorisation du Patrimoine de la Ville de Caen. Nadège Orange, médiatrice de l’architecture et du patrimoine, sera votre guide. Vous prendrez impérativement contact avec elle pour préparer la visite.

09h30 : RDV esplanade Pierre Chaunu

Contenu de la visite

Rapide historique sur l’ancien hôpital psychiatique du Bon Sauveur

Observation de l’impact du protocole de soins sur l’architecture, comprendre les différences entre une église et une chapelle… (passage devant la cour Saint-Charles, les bâtiments de la DRAC, l’église Saint-Ouen, les jardins…)

Les élèves seront familiarisés avec quelques enjeux essentiels de la protection du patrimoine

La balade se terminera par la visite de la chapelle du Bon Sauveur (dimensions, décors, tombe de l’architecte, vitraux de Gabriel Loire et Yves Trévédy)…

Chapelle du Bon Sauveur 108 Rue Caponière, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 30 42 40 [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/parcours-decouverte-du-bon-sauveur-et-de-la-chapelle-de-la-reconstruction-4838 »}] Chapelle reconstruite à partir de 1956 sur les fondations de l’ancienne chapelle des Capucins qui datait du XVIIe siècle, par l’architecte Louis Rême. Ce dernier conserve le grand bâtiment d’honneur néo-gothique, élevé vers 1869-1873, et la flèche donnant sur la grande cour d’honneur bordée par deux galeries. Il conçoit un plan classique reprenant le principe de l’ancienne chapelle (croix latine avec transept saillant et chur en hémicycle). L’église est couverte par un plafond à caissons, et éclairée par les dalles de verre coloré de Gabriel Loire, d’après les cartons de Trévedy. A l’est, un cloître reconstruit à cette occasion, permet l’accès aux anciens bâtiments. La chapelle est désaffectée depuis 1999. La chapelle est enclavée dans une résidence. Le stationnement y est très compliqué. L’accès le plus simple est par le bus ligne 2 arrêt Place Villers.

ATTENTION VOTRE INSCRIPTION NE SERA EFFECTIVEMENT VALIDÉE QU’APRÈS PRISE DE CONTACT AVEC LA MISSION DE VALORISATION DU PATRIMOINE DE LA VILLE DE CAEN

© Karldupart