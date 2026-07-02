Levez les yeux ! Rendez-vous au FRAC, et suivez le guide pour le tour du propriétaire !, FRAC Normandie – Caen, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Rendez-vous au FRAC, et suivez le guide pour le tour du propriétaire ! Vendredi 18 septembre, 09h30, 10h30, 13h30, 14h45 FRAC Normandie – Caen Calvados

Durée, 1h, 27 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:45:00+02:00 – 2026-09-18T15:45:00+02:00

Levez les yeux !

C’est parti pour une visite entre patrimoine architectural et art contemporain. Coins et recoins du Frac s’ouvrent à vos élèves et se parcourent en compagnie d’un médiateur ou d’une médiatrice qui en connaît tous les secrets. Bienvenue dans les coulisses des lieux et de l’histoire ! Tout commence par la découverte du patrimoine architectural du Frac. Ancien couvent construit au 17ème siècle, le bâtiment devient, avec la Révolution, propriété de l’armée qui y élève des chevaux. Il est rénové en 2018 par l’architecte Rudy Ricciotti pour accueillir le Frac, sa collection d’art contemporain et ses expositions. De la charpente à la cour, vous découvrez l’histoire des différents espaces et les anecdotes qui se cachent derrière certains détails. La visite se termine par l’exposition en cours, une belle occasion pour votre classe de se familiariser avec l’évolution des lieux d’exposition et avec l’art contemporain.

FRAC Normandie – Caen 7 bis rue Neuve Bourg l’Abbé, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231930900 https://www.fracnormandie.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-tour-du-proprietaire-1451 »}] Le Frac Normandie est avant tout une collection dédiée à la création contemporaine, depuis quarante ans et sous toutes ses formes, des plus traditionnelles, aux plus actuelles : nouveaux médias, installations… A la différence d’un musée, il a pour vocation de faire circuler les œuvres de sa collection dans toute la Normandie, et au-delà. Le Frac Normandie organise toute l’année des expositions dans différents lieux culturels ou bâtiments patrimoniaux de la région. Le Frac développe aussi de nombreuses actions à destination du milieu éducatif et du champ médico-social (hôpitaux, maisons de retraite…). Le Frac dispose de deux lieux d’exposition qui lui sont propres, l’un à Sotteville-lès-Rouen et l’autre à Caen. Quatre expositions d’artistes majeurs ou de la collection rythment la programmation annuelle du Frac Normandie, mais aussi des cartes blanches à des commissaires d’exposition ou invitations à des artistes en lien avec la région.

C’est parti pour une visite entre patrimoine architectural et art contemporain. Coins et recoins du Frac s’ouvrent à vos élèves et se parcourent en compagnie d’un guide qui en connaît tous les secrets

© FRAC Nomandie