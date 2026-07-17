Levez les yeux ! Visite de l’exposition « Le château des photographes », Musée de Normandie, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite de l’exposition « Le château des photographes » Vendredi 18 septembre, 09h45, 11h00, 14h00 Musée de Normandie Calvados

Durée 1h, 30 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:45:00+02:00 – 2026-09-18T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Visite animée par le Musée de Normandie – Château de Caen.

L’exposition du Musée de Normandie tisse le lien entre une histoire récente du château et le regard porté par les photographes sur sa transformation, d’un édifice militaire à un monument historique, aujourd’hui lieu de culture et de patrimoine.

Sur réservation.

Musée de Normandie Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231304760 https://musee-de-normandie.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/le-chateau-des-photographes-5095 »}] Le château de Caen a été fondé vers 1060 par Guillaume le Conquérant. Le donjon en pierre et la salle de l’Échiquier ont été élevés vers 1120 par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant. Sous Philippe-Auguste, le donjon a été entouré d’une chemise flanquée de quatre tours circulaires et bordée de fossés. Au XIVe siècle a été construit un logis (actuel logis du gouverneur) , remanié aux 16e et XVIIIe siècles. L’église Saint-Georges, du XIIe siècle, a été remaniée au XVIe siècle (la nef lambrissée a gardé son ossature et ses fenêtres romanes). A partir du XVIIe siècle, le château a perdu son usage défensif et est devenu un lieu de garnison. Après la Révolution, donjon a été arasé, les fossés comblés et le site affecté à l’armée.

Visite animée par le Musée de Normandie – Château de Caen.

© Felix Pareja