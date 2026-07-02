Levez les yeux ! Visite guidée : dans les petits papiers des archives, Archives départementales du Calvados, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Visite guidée : dans les petits papiers des archives Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h30 Archives départementales du Calvados Calvados

Durée 1h30, 2 accompagnants min, 28 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Organisé par le CAUE du Calvados : en partenariat avec les Archives Départementales du Calvados.

Bienvenue dans les coulisses des Archives départementales du Calvados !

Que conserve-t-on, pourquoi et comment ? A quoi servent les archives ? Qui vient les consulter ?

Votre classe classe sera divisée en deux groupes. Vous et vos élèves découvrirez le fonctionnement de ce lieu patrimonial. Vous aurez accès à des espaces habituellement fermés au public et à des documents originaux exceptionnels.

Après votre inscription, un archiviste prendra contact avec vous afin de préparer la visite. Vous pourrez ainsi adapter cette sortie-découverte à vos attentes y compris en lien avec le programme scolaire.

Chaque visite dure environ 1h30. Les horaires peuvent être adaptés à la demande de l’enseignant.

L’activité nécessite l’accompagnement de professeurs (2 minimum). Pour la prise de réservation, merci de joindre la liste des participants.

Les effets personnels (manteaux et autres) seront à déposer dans une salle fermée.

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/dans-les-petits-papiers-des-archives-1770 »}] Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.

Organisé par le CAUE du Calvados : en partenariat avec les Archives Départementales du Calvados.

Archives départementales du Calvados