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Levez les yeux ! Visite guidée : dans les petits papiers des archives, Archives départementales du Calvados, Caen

vendredi 18 septembre 2026 · Archives départementales du Calvados · Caen

Levez les yeux ! Visite guidée : dans les petits papiers des archives, Archives départementales du Calvados, Caen

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Archives départementales du Calvados
Adresse
61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France
Ville
14000 Caen
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h30, 2 accompagnants min, 28 pers. max, complet.

Levez les yeux ! Visite guidée : dans les petits papiers des archives Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h30 Archives départementales du Calvados Calvados

Durée 1h30, 2 accompagnants min, 28 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Organisé par le CAUE du Calvados : en partenariat avec les Archives Départementales du Calvados.
Bienvenue dans les coulisses des Archives départementales du Calvados !
Que conserve-t-on, pourquoi et comment ? A quoi servent les archives ? Qui vient les consulter ?
Votre classe classe sera divisée en deux groupes. Vous et vos élèves découvrirez le fonctionnement de ce lieu patrimonial. Vous aurez accès à des espaces habituellement fermés au public et à des documents originaux exceptionnels.
Après votre inscription, un archiviste prendra contact avec vous afin de préparer la visite. Vous pourrez ainsi adapter cette sortie-découverte à vos attentes y compris en lien avec le programme scolaire.
Chaque visite dure environ 1h30. Les horaires peuvent être adaptés à la demande de l’enseignant.
L’activité nécessite l’accompagnement de professeurs (2 minimum). Pour la prise de réservation, merci de joindre la liste des participants.
Les effets personnels (manteaux et autres) seront à déposer dans une salle fermée.

Archives départementales du Calvados 61 Rue de Lion-sur-Mer, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 33231471850 http://archives.calvados.fr https://archives.calvados.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/dans-les-petits-papiers-des-archives-1770 »}] Parking gratuit. Tramway A ou B, arrêt Copernic. Bus n°22 ou n°5, arrêt Cité U Lebisey : depuis le centre-ville, prendre l’arrêt Tour Leroy ou Théâtre.
Organisé par le CAUE du Calvados : en partenariat avec les Archives Départementales du Calvados.

Archives départementales du Calvados

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