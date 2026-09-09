Levez les yeux ! Visites de la cathédrale de Strasbourg pour le public scolaire, Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, Strasbourg
vendredi 18 septembre 2026 · Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg · Strasbourg
Informations pratiques
Levez les yeux ! Visites de la cathédrale de Strasbourg pour le public scolaire Vendredi 18 septembre, 09h30 Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg Bas-Rhin
Gratuit, réservé aux groupes scolaires sur réservation auprès du rectorat
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00
Pour Levez les yeux, les services patrimoniaux de la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) accueillent 4 classes de collège (de la 5e à la 3e) en visite privée de la cathédrale, avec des démonstrations de savoir-faire de métiers d’art liés aux Monuments historiques par l’entreprise Chanzy-Pardoux et la fondation de l’Oeuvre Notre-Dame.
Réservation auprès de la direction de l’action artistique et culturelle du Rectorat de l’académie de Strasbourg.
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg Place de la Cathédrale, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Krutenau Bas-Rhin Grand Est +33388155700 https://www.cathedrale-strasbourg.fr [{« type »: « link », « value »: « https://pedagogie.ac-strasbourg.fr/daac/toutes-les-actualites/actualite/article/levez-les-yeux-2026 »}] Édifice majeur des arts roman et gothique, possédant en particulier un ensemble de vitraux depuis le XIIIe siècle. L’édifice a subi des dommages de guerre et connaît des restaurations régulières. Tram A, D : arrêt Grand’Rue.
Pour Levez les yeux, la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (ministère de la Culture) accueille 4 classes collège pour une visite…
© DRAC Grand Est / Catherine Mutzenhardt
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