Levez les yeux ! Vivre le musée des Beaux-arts, Musée des Beaux-arts, Caen

Informations pratiques

Levez les yeux ! Vivre le musée des Beaux-arts Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Musée des Beaux-arts Calvados

Durée 1h30, 30 pers. max, complet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:30:00+02:00

CARTOGRAPHIE, ÉMOTION, IMAGINAIRE

Organisé par : Musée de Normandie, Château de Caen et le CAUE 14

Les élèves découvriront l’architecture et les collections du musée, accompagnés d’une médiatrice et équipés de feuilles, de crayons à papier et crayons de couleur.

Tout au long de la visite, chaque élève créra sa carte sensible du musée, en écrivant une émotion ou un son, en dessinant le détail d’un tableau ou en coloriant des formes de son choix.

En s’éloignant de la cartographie traditionnelle, la carte sensible permet de découvrir et s’approprier le musée des Beaux-arts en expérimentant une nouvelle manière de se repérer dans l’espace.

En partenariat avec le Musée des Beaux-Arts – Château de Caen.

Musée des Beaux-arts Le Château, 14000 Caen, France Caen 14000 Centre Ancien Calvados Normandie 0231304770 https://mba.caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/vivre-le-musee-des-beaux-arts-3140 »}] Le musée des Beaux-Arts de Caen présente dans son ensemble un vaste panorama de la peinture européenne du XVe au XXIe siècle. Il conserve l’une des plus riches collections des musées de province pour les XVIe et XVIIe siècles italien, français, flamand et hollandais. Le XVIIIe siècle est représenté à travers des portraitistes et des paysagistes français et italiens tandis que le XIXe siècle se dévoile autour des peintres romantiques et réalistes ou encore les paysagistes de Barbizon. La Normandie comme lieu d’inspiration est également présent. Le XXe siècle s’ouvre sur le cubisme français tandis que la période contemporaine se déploie autour de grands thèmes tels l’allégorie, l’espace et la lumière. Le cabinet des estampes renferme l’une des plus riches collections d’Europe, le fonds Mancel, qui regroupe plus de 50.000 estampes présentées dans le cadre d’expositions temporaires. Arrêt Saint Pierre en tramway / bus – Parc de stationnement

CARTOGRAPHIE, ÉMOTION, IMAGINAIRE

Musée des beaux-arts de Caen, Cécile Schuhmann