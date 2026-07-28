Léviathan Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Léviathan

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-15 20:30:00

fin : 2026-12-15 21:30:00

Date(s) :

2026-12-15

Briser les mythes, reconstruire les vivants, face aux horreurs de la guerre…

La guerre, on nous la conte depuis des siècles à travers l’oeil des soldats glorieux et des héros. On l’a peinte, écrite, fantasmée. Ici, Cassandre brise le mythe. Elle dresse une fresque de la violence au fil des âges, incarne les victimes comme les bourreaux, à la recherche d’une consolation collective. Après tout, Cassandre, en tant que figure de la littérature antique , ne peut-elle pas tout dire ?

À partir de 15 ans.

Attention, ce spectacle traite de la question des violences sexuelles. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English : Léviathan

L’événement Léviathan Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret