Léviathan Espace Fayolle Guéret
mardi 15 décembre 2026 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Léviathan
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 20:30:00
fin : 2026-12-15 21:30:00
Date(s) :
2026-12-15
Briser les mythes, reconstruire les vivants, face aux horreurs de la guerre…
La guerre, on nous la conte depuis des siècles à travers l’oeil des soldats glorieux et des héros. On l’a peinte, écrite, fantasmée. Ici, Cassandre brise le mythe. Elle dresse une fresque de la violence au fil des âges, incarne les victimes comme les bourreaux, à la recherche d’une consolation collective. Après tout, Cassandre, en tant que figure de la littérature antique , ne peut-elle pas tout dire ?
À partir de 15 ans.
Attention, ce spectacle traite de la question des violences sexuelles. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English : Léviathan
L’événement Léviathan Guéret a été mis à jour le 2026-07-28 par OT Grand Guéret
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