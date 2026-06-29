Laurence Sendrowicz fait de sa première rencontre avec Hanokh Levin le fil rouge du spectacle « Levin, le thé et moi » : par une froide journée de février 1992, l’autrice-traductrice, alors débutante, se retrouve assise face à l’une des figures majeures du théâtre israélien contemporain. Une contextualisation toute personnelle, un témoignage intime, entre trahison et vénération, qui fait émerger les textes de Levy, certains connus et revisités, d’autres inédits.

Né à Tel-Aviv en 1943, décédé en 1999, Hanokh Levin est l’auteur d’une cinquantaine de pièces de théâtre. Dès les années soixante, ses premiers spectacles de cabaret politique, écrits au vitriol, font scandale. Fondamentalement humaniste, Levin s’élève sans trêve contre la conquête et l’occupation qui ne laissent, de quelque bord que l’on soit, qu’une humanité vaincue.

La compagnie Bessa a été fondée en 2004 à l’initiative de Laurence Sendrowicz.

Laurence Sendrowicz (texte) – depuis plus de trois décennies, l’autrice traduit et adapte en français les œuvres de Hanokh Levin.

Nafi Salah (mise en scène) – acteur puis metteur en scène dès le début des années 70, il est l’un des fondateurs du théâtre des Quartiers en Israël.

Yaacov Salah & Méïr Salah (musique) – musiciens et compositeurs, les deux frères créent, en 2012, Meya Music, une société de composition et d’arrangement musical.

Spectacle théâtral par la compagnie Bessa autour de la rencontre entre la traductrice Laurence Sendrowicz et l’auteur de théâtre Hanokh Levin

Le samedi 12 septembre 2026

de 16h30 à 18h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T19:30:00+02:00

fin : 2026-09-12T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T16:30:00+02:00_2026-09-12T18:00:00+02:00

Bibliothèque Oscar Wilde 12 rue du Télégraphe 75020 Paris



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