Lewis Evans Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Informations pratiques

Sens

Lewis Evans

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 21:00:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Lewis Evans ne se contente pas de chanter il capte, il traverse, il marque. Natif de Liverpool et aujourd’hui installé en Normandie, il porte en lui un mélange d’influences qui façonnent une identité sonore singulière, entre héritage britannique et paysages plus introspectifs.

Dès les premières notes, sa voix impose une atmosphère, quelque part entre tension retenue et lâcher-prise. Sa musique, à la croisée de la folk et de l’indie pop, frappe par sa sincérité brute et son élégance sans artifice. Au fil de ses projets, Lewis Evans affine un univers à la fois mélodique et immersif, où chaque titre semble raconter une histoire à fleur de peau.

Ses albums témoignent de cette recherche constante d’équilibre entre profondeur émotionnelle et exigence sonore. Artiste ouvert et curieux, il a également su s’entourer de figures majeures de la scène francophone, enrichissant son parcours de collaborations remarquées. Il a ainsi partagé des moments musicaux avec Keren Ann, dont la sensibilité folk et aérienne résonne avec la sienne, mais aussi avec Gaëtan Roussel, figure incontournable du rock et de la chanson française.

Plus récemment, sa rencontre avec Juliette Armanet vient souligner sa capacité à naviguer entre les univers, du plus intimiste au plus lumineux.

Sur scène, tout est affaire d’intensité. Chaque morceau est vécu, chaque silence pèse, chaque montée emporte. Lewis Evans joue avec les émotions comme avec la lumière il construit, il brise, il éclaire. Le public ne regarde pas un concert il y entre. .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

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English : Lewis Evans

L’événement Lewis Evans Sens a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Sens et Sénonais