L’expérience théâtrale, La Grande Scène du Chesnay, Le Chesnay-Rocquencourt

mercredi 14 octobre 2026 · La Grande Scène du Chesnay · Le Chesnay-Rocquencourt

Informations pratiques

L’expérience théâtrale 14 et 15 octobre La Grande Scène du Chesnay Yvelines

1re série : 48 € – 2e série : 43 € – Abonné 1re série : 44 € – Moins de 26 ans : 30 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T20:30:00+02:00 – 2026-10-14T21:45:00+02:00

Fin : 2026-10-15T20:30:00+02:00 – 2026-10-15T21:45:00+02:00

DE LAURENT RUQUIER

MISE EN SCÈNE ANNE BOUVIER

AVEC FRANÇOIS BERLÉAND ET MAX BOUBLIL

ASSISTANTE MISE EN SCÈNE LOU MONNET

DÉCORS CITRONELLE DUFAY

LUMIÈRE DENIS KORANSKY

COSTUMES JEAN-DANIEL VUILLERMOZ ET NADIA CHEROUK

SON ANTOINE LE COINTE

PRODUCTION RICHARD CAILLAT – ARTS LIVE ENTERTAINMENT – FIMALAC CULTURE, EN ACCORD AVEC LE THÉÂTRE DE LA MICHODIÈRE (LICENCE 2 : 2-015024 ET LICENCE 3 : 3-015043)

DURÉE 1H15

« L’expérience théâtrale » réunit pour la première fois sur scène François Berléand et Max Boublil dans la nouvelle comédie de Laurent Ruquier.

Les deux comédiens de générations différentes se prêtent à une expérience théâtrale inédite : devenir spectateurs ! Une mise en abîme pour rire avant tout et pour rendre hommage au théâtre, aux acteurs comme au public.

Qui observe qui ? Que se passe-t-il sur scène ? Dans les coulisses ? Dans la salle ?

Des superstitions, des règles, des rivalités, des anecdotes, des petits secrets… seront révélés et seront surtout des prétextes pour s’en amuser tous ensemble !

Un spectacle jubilatoire, subtilement mis en scène par Anne Bouvier, où scène, coulisses et salle ne font plus qu’un… pour célébrer le théâtre avec tendresse, humour et folie !

« Précis et juste (…) Quel plaisir ! » « C’est génial » FRANCE INTER

« Drôle, bien écrit, loufoque » FRANCE 5, C À VOUS

La Grande Scène du Chesnay 37, rue Caruel-de-Saint-Martin Le Chesnay-Rocquencourt Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0611/flistemanifs.aspx?idstructure=0611 »}]

Théâtre

© Bertrand Exertier