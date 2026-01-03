L’expo Chouchou ! Bibliothèque Georges Brassens Paris

Découvrez l’univers déjanté de l’auteur-illustrateur Adrien Albert en

compagnie de deux de ses personnages, Chouchou

et Mamie Georges. Ainsi qu’à travers une série de jeux (memory, loto, puzzle)

créés par les Bibliothèques

de Pantin.

[Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’espace jeunesse]

Le 21 mars à la bibliothèque, retrouvez également

Adrien Albert lors de Chouchou la

rencontre !

Exposition consacrée à Adrien Albert, en partenariat avec l’école des loisirs.

Du mardi 17 février 2026 au samedi 09 mai 2026 :

gratuit Tout public. A partir de 4 ans.

Date(s) :

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



