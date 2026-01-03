L’expo Chouchou ! Bibliothèque Georges Brassens Paris
L’expo Chouchou ! Bibliothèque Georges Brassens Paris mardi 17 février 2026.
Découvrez l’univers déjanté de l’auteur-illustrateur Adrien Albert en
compagnie de deux de ses personnages, Chouchou
et Mamie Georges. Ainsi qu’à travers une série de jeux (memory, loto, puzzle)
créés par les Bibliothèques
de Pantin.
[Exposition accessible aux horaires d’ouverture de l’espace jeunesse]
Le 21 mars à la bibliothèque, retrouvez également
Adrien Albert lors de Chouchou la
rencontre !
Exposition consacrée à Adrien Albert, en partenariat avec l’école des loisirs.
Du mardi 17 février 2026 au samedi 09 mai 2026 :
gratuit Tout public. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-17T01:00:00+01:00
fin : 2026-05-10T01:59:59+02:00
Date(s) :
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Georges Brassens et trouvez le meilleur itinéraire