L’Expologis pour devenir incollable sur les écogestes, Mairie Montigny-le-Bretonneux, Montigny-le-Bretonneux

Informations pratiques

L’Expologis pour devenir incollable sur les écogestes 7 – 16 octobre Mairie Montigny-le-Bretonneux Yvelines

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-07T13:15:00+02:00 – 2026-10-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T13:15:00+02:00 – 2026-10-16T17:15:00+02:00

L’Expologis reproduit chaque pièce du logement (cuisine, salle de bain, pièce à vivre) et permet d’aborder les éco-gestes associés. Les pratiques éco-responsables abordées portent sur les consommations d’énergie et d’eau : en parlant des équipements électriques (froid, cuisson, lavage…), de chauffage et de distribution d’eau (WC, douche, lavabo), tout en testant ou montrant des appareils de mesure (wattmètre, débitmètre…) et des réducteurs de consommation. L’exposition va plus loin en évoquant aussi sur la qualité de l’air intérieur (ventilation, plantes…), la gestion des déchets, l’alimentation responsable… L’objectif est de faire découvrir des écogestes simples et efficaces, pour certains déjà vus ou négligés par les visiteurs.

Ce dispositif itinérant sera installé du 7 au 16 octobre à Montigny-le-Bretonneux. Elle sera en exposition libre et, sera accompagnée d’un animateur de l’ALEC 78 sur certains temps définis dans le hall de la Mairie :

– mercredi 07 octobre de 18h30 à 20h

– mercredi 14 octobre de 18h30 à 20h

Un atelier tout public, dédié aux écogestes est proposé mercredi 14 octobre à 15h (durée 1h30 à 2h) sur inscription : https://urls.fr/EqLbkh

Mairie Montigny-le-Bretonneux 66, rue de la Mare aux Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux Montigny-le-Bretonneux 78180 Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://urls.fr/EqLbkh »}]

Cette nouvelle exposition réalisée par l’ALEC 78 est un appartement pédagogique itinérant : elle reproduit les pièces du logement pour aborder les écogestes associés.

ALEC 78