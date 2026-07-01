L’exposition universelle du Grand Est de la France en 1909 à Nancy, Villa Thermae, Nancy
samedi 19 septembre 2026 · Villa Thermae · Nancy
Informations pratiques
L’exposition universelle du Grand Est de la France en 1909 à Nancy 19 et 20 septembre Villa Thermae Meurthe-et-Moselle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Projection du film de reconstitution en 3D de l’exposition universelle de l’Est de la France à Nancy en 1909 par M. Santiago.
Villa Thermae 43 rue du sergent Blandan, 54000 Nancy Nancy 54601 Haussonville, Blandan, Donop Meurthe-et-Moselle Grand Est 0356790282 https://villathermae-nancy.fr/ La Villa Thermae, résidence de tourisme **** au coeur de Nancy Thermal : hébergement, séminaires, directement reliée aux Thermes et au Spa de Nancy Thermal Parking Nancy Thermal P2, ligne de bus 11 arret Nancy Thermal
Projection du film de reconstitution en 3D de l’exposition universelle de l’est de la France à Nancy en 1909 par M. Santiago
©m.santiago
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