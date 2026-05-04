« Ma nouvelle colonne vertébrale saillante est si belle. Pour la première fois je comprends ce que signifie aimer son corps. » Mariana Enriquez, Un lieu ensoleillé pour personnes sombres, 2025, Éditions du Sous-sol

Artiste vivant et travaillant à Paris, Winnie Mo Rielly (née à Londres en 1993) développe une pratique à la croisée de la photographie, de la sculpture et de la performance. Elle s’intéresse à l’espace habité et aux présences en transformation, et explore des formes de proximité qu’elle convertit en expériences d’intimité.

Dans son atelier, elle capte des traces de son propre corps en mouvement. Elle utilise ces images comme une matière qu’elle applique sur des structures aux formes organiques. Ces objets, proches de châssis sculpturaux, prolongent les gestes et modifient la perception des volumes. La présence n’apparaît jamais dans son intégralité : elle se suggère par indices, selon une logique d’écho.

Pour sa première exposition personnelle dans une institution muséale parisienne, Winnie Mo Rielly conçoit une installation réunissant œuvres récentes et nouvelles productions. Elle investit MEP Studio comme un environnement global qui résiste à toute lecture immédiate et agit comme un contre-espace. À la manière d’un décor de théâtre, le familier y devient légèrement étrange.

Les œuvres coexistent dans une tension calme. L’exposition propose une expérience de recomposition, où le regard circule et découvre un corps élargi, qui se prolonge dans l’espace, la matière et l’image.

Du 10 juin au 12 juillet 2026, Winnie Mo Rielly investit MEP Studio avec une installation immersive où le corps se fragmente, se déplace et se recompose. L’artiste propose une expérience sensible qui brouille les repères et invite à habiter autrement l’espace.

Du mercredi 10 juin 2026 au dimanche 12 juillet 2026 :

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-10T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-13T01:59:59+02:00

Date(s) :

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/winnie-mo-rielly/ +33144787500 info@mep-fr.org



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