Lézards d’été 2026 – Ateliers et Spectacle Kolobok, la petite galette, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
mercredi 5 août 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Ateliers et Spectacle Kolobok, la petite galette Mercredi 5 août, 14h00, 17h00 Complexe sportif Yves Carlier Oise
Gratuit, sur inscription pour ateliers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-05T14:00:00+02:00 – 2026-08-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-05T17:00:00+02:00 – 2026-08-05T17:30:00+02:00
Le mercredi 5 août, ateliers de 6 à 10 ans de 14h à 16h sur inscription : culture@ville-senlis.fr
Spectacle à 17h
Au complexe sportif Yves Carlier
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-senlis.fr »}]
Ateliers et spectacle Kolobok, la petite galette par la compagnie Home Made Théâtre
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