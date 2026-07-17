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Lézards d’été 2026 – Jeu de l’Oie géant, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

vendredi 31 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis

Lézards d’été 2026 – Jeu de l’Oie géant, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Carlier
Adresse
21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
Entrée libre

Lézards d’été 2026 – Jeu de l’Oie géant Vendredi 31 juillet, 10h00, 14h00 Complexe sportif Yves Carlier Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00

Ce jeu de l’oie géant organisé par le Pays d’art et d’histoire aura lieu au complexe spotif Yves Carlier de 10h à 12h et de 14h à 17h. Accès libre sur les horaires indiqués.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Jeu de l’Oie géant – Pays d’art et d’histoire

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