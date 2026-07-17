Lézards d’été 2026 – Jeu de l’Oie géant, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
vendredi 31 juillet 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Jeu de l’Oie géant Vendredi 31 juillet, 10h00, 14h00 Complexe sportif Yves Carlier Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T14:00:00+02:00 – 2026-07-31T17:00:00+02:00
Ce jeu de l’oie géant organisé par le Pays d’art et d’histoire aura lieu au complexe spotif Yves Carlier de 10h à 12h et de 14h à 17h. Accès libre sur les horaires indiqués.
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]
Jeu de l’Oie géant – Pays d’art et d’histoire
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