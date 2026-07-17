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Lézards d’été 2026 – Patouille petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

lundi 3 août 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis

Lézards d’été 2026 – Patouille petite enfance, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Complexe sportif Yves Carlier
Adresse
21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS
Ville
60300 Senlis
Département
Oise
Tarif
sur réservation

Lézards d’été 2026 – Patouille petite enfance Lundi 3 août, 10h30 Complexe sportif Yves Carlier Oise

sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T10:30:00+02:00 – 2026-08-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-08-03T10:30:00+02:00 – 2026-08-03T11:30:00+02:00

Patouille est un atelier organisé par le relais petite enfance CCSSO au complexe sportif Yves Carlier de 0 à 3 ans le lundi 3 août de 10h30 à 11h30
Places limitées. sur réservation : rpe@ccsso.fr

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « rpe@ccsso.fr »}] [{« link »: « mailto:rpe@ccsso.fr »}]
Patouille du relais petite enfance CCSSO

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