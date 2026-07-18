Lézards d’été 2026 – Spectacle solo de trapèze, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Lézards d’été 2026 – Spectacle solo de trapèze Dimanche 2 août, 17h00 Complexe sportif Yves Carlier Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T17:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T17:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Spectacle solo de trapèze organisé par la compagnie des Lucioles au complexe sportif Yves Carlier le dimanche 2 août à 17h.

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}]

Spectacle solo de trapèze par la compagnie des Lucioles