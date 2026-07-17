Lézards d’été 2026 – Stage théâtre-cirque, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis
lundi 3 août 2026 · Complexe sportif Yves Carlier · Senlis
Informations pratiques
Lézards d’été 2026 – Stage théâtre-cirque 3 et 4 août Complexe sportif Yves Carlier Oise
Gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-03T10:00:00+02:00 – 2026-08-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-08-04T14:00:00+02:00 – 2026-08-04T17:00:00+02:00
Stages de théâtre-cirque organisés par la compagnie des Lucioles de 10h à 13h et de 14h à 17h pour les enfants de 9 à 15 ans au complexe sportif Yves Carlier.
Sur inscription : culture@ville-senlis.fr
Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-senlis.fr »}] [{« link »: « mailto:culture@ville-senlis.fr »}]
Stage théâtre-cirque – Cie des Lucioles
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