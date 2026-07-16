LFSM Melissa Laveaux + Alice Lewis, Conservatoire Léo Delibes, Clichy

Informations pratiques

LFSM Melissa Laveaux + Alice Lewis Dimanche 29 novembre, 17h00 Conservatoire Léo Delibes Hauts-de-Seine

8 à 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Fin : 2026-11-29T17:00:00+01:00 – 2026-11-29T19:00:00+01:00

Figure majeure de cette édition, Mélissa Laveaux déploie depuis près de vingt ans une œuvre singulière à la croisée de l’indie pop, du folk, du rock et des musiques caribéennes. Artiste franco-canadienne d’origine haïtienne, elle explore à travers ses chansons les questions d’identité, de mémoire, d’émancipation et de justice sociale, avec une liberté de ton et une intensité rares.

Portée par une présence scénique magnétique, elle livre des concerts où l’énergie côtoie l’intime, où la puissance des textes rencontre des mélodies envoûtantes.

La soirée s’ouvrira avec Alice Lewis, autrice-compositrice-interprète à l’univers délicat et hypnotique. Accueillie dans l’intimité de l’auditorium du Conservatoire Léo Delibes, cette soirée célèbre les voix féminines qui façonnent les musiques d’aujourd’hui et illustre l’engagement du Théâtre en faveur de la création émergente et de la découverte artistique.

Conservatoire Léo Delibes 59 rue Martre, 92110 Clichy Clichy 92110 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.ville-clichy.fr/ »}]

Mélissa Laveaux, mêle indie pop, folk et musiques caribéennes. Ses chansons explorent identité et justice sociale.

Elijah Ndoumbe